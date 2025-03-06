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محافظات

جريمتان مروعتان تهزان المنيا في رمضان، شاب يذبح شقيقته وآخر يتخلص من شقيقه الأصغر

شابان يقتلان أشقائهما
شابان يقتلان أشقائهما في نهار رمضان، فيتو

شهدت محافظة المنيا حادثتين مؤسفتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، في خامس أيام شهر رمضان، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته في ظروف غامضة، فيما قام آخر بقتل شقيقته أيضًا في حادث منفصل.

 

حادثة القتل الأولى: شاب ينهي حياة شقيقته في ملوي جنوب المنيا

في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، أقدم شاب على قتل شقيقته باستخدام آلة حادة. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وتبين أن الشاب ذبح شقيقته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي جنوب المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادثة القتل الثانية: شاب آخر ينهي حياة شقيقه الأصغر في المنيا

ولم تمر ساعات على هذه الواقعة البشعة حتى شهدت قرية دمشير التابعة لمركز المنيا، جريمة  أخرى حيث أقدم شاب آخر على إنهاء حياة شقيقته الأصغر بسبب خلافات أسرية.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، وانتقلت إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

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