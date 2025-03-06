نفوق 5 آلاف دجاجة في حريق مزرعة دواجن بقرية تطاي بالغربية

تمكنت الحماية المدنية بالسنطة في محافظة الغربية، من إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بقرية تطاي مما أدى إلى نفوق 5 آلاف دجاجة وتم إجراء عمليات التبريد لمكان الحريق لمنع تجدد النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مزرعة دواجن بقرية تطاي.

الواقعة

على الفور انتقلت الحماية المدنية بـ الغربية لمكان البلاغ وتبين أن الحريق بمزرعة دواجن وتم إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

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