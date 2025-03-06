فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

في واحدة من أكبر فضائح فنون القتال المختلطة في التاريخ، استبدل مقاتل بشكل سري بشقيقه التوأم في نزالين في بطولة فنون القتال بألمانيا.

واستبدل المقاتل الهاوي، 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، مكانه بشكل سري بشقيقه التوأم بين نزالين، فبعد نجاحه الأول في الدور نصف النهائي، فاز توأم جوشوا هومبرج في النهائي بركلة مذهلة وفاز بالحزام الذي وضعه المجلس العسكري العام.

أكبر فضائح فنون القتال المختلطة في ألمانيا

وكشف رئيس المنظمة الألمانية في مقطع فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، حقيقة واحدة من أكبر فضائح فنون القتال المختلطة في ألمانيا.

وقال دينيز حاجي عبد الرحمن أوغلو: أكبر فضيحة في التاريخ حدثت هنا في أولمبيكس جي إم سي“، موضحًا كلامه بصورة للشقيقين "على اليمين في الصورة هو المشارك في جي إم سي أولمبيكس وعلى اليسار شقيقه التوأم لا يمكنك التفريق بينهما".

صورة الشقيقين التوأم

وزاد: "ها هي الفضيحة جوشوا هومبرج هو المشارك فاز في نصف النهائي بالنقاط، بعد ثلاث جولات، وبعد ساعتين، في النهائي يدخل شقيقه جيريمايس إلى الحلبة، ويفوز بالنزال بركلة عالية ويصبح بطل جي إم سي أولمبيكس".

انقلاب القرن

حاول الأخوان هومبرج تحت أنظار العديد من المتفرجين القيام بانقلاب القرن في فنون القتال المختلطة، وفي ذلك الوقت كاد الأمر أن يتم، ولكن كما أوضح دينيز حاجي عبد الرحمن أوغلو مرة أخرى، اكتشف جي إم سي كل شيء جزئيًا بفضل وشم جيرمياس المختلف عن وشم أخيه جوشوا، وعلى وجه الخصوص الوشم الموجود على الصدر على مستوى القلب.

"سارع مدربه إلى إخفاء كتفه بمنشفة"، مضيفا رئيس المنظمة الألمانية، وكأنه يحاول إخفاء عملية الغش التي حاول الشقيقان هومبرج إتمامها خلال هذه البطولة الخاصة بفنون القتال المختلطة، في حين أن جوشوا دخل القفص بعد فوز شقيقه مرتديًا قميصًا رياضيًّا بغطاء للرأس.

واستبعدت اللجنة الرياضية العالمية للملاكمة، الفائز ببطولة فنون القتال المختلطة التي نُظمت في ألمانيا بعد أن استبدل المقاتل مكانه بشقيقه التوأم.

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