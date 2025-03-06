الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة: خطة مصر لإعمار غزة تستند إلى تجارب عالمية وتبدأ بالتعافي تمهيدا لإعادة البناء

إعادة إعمار غزة،
إعادة إعمار غزة، فيتو
ads

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة ترتكز على مرحلتين رئيسيتين، تبدأ بمرحلة التعافي المبكر لتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، يعقبها تنفيذ عمليات إعادة الإعمار بصورة شاملة.

 

توجيهات الرئيس السيسي بشأن إعمار غزة

وأوضح متحدث الحكومة، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إعداد دراسات متكاملة حول أوضاع القطاع لتحديد الأولويات في عمليات الإعمار.

 

توفير أماكن مؤقتة وآمنة للفلسطينيين

وأشار إلى أن مرحلة التعافي المبكر تستهدف توفير أماكن إقامة مؤقتة وآمنة للمواطنين الفلسطينيين مع تلبية احتياجاتهم الأساسية لحين استكمال إعادة الإعمار، بما يضمن الحفاظ على حياة السكان داخل القطاع.

 

رؤية مصر لغزة 

وأكد الحمصاني أن رؤية مصر لـإعمار غزة تستند إلى تجارب عالمية ناجحة في إعادة الإعمار مع بقاء السكان في مناطقهم، وهو ما يتماشى مع الموقف المصري الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة مجلس الوزراء اعادة اعمار قطاع غزة إعمار قطاع غزة غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

خبير استراتيجى: أمريكا وإسرائيل ستضعان العراقيل أمام إعادة إعمار غزة

مدبولي: القمة العربية أكدت على إعادة إعمار غزة دون تهجير.. استقرار الشرق الأوسط مرهون بحل عادل للقضية الفلسطينية.. ومؤتمر دولي الشهر المقبل

السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة
ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

أول رد من أبو تريكة على منتقدي ظهوره في إعلان استاد الأهلي "فيديو"

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

كولر يكشف طبيعة إصابة جراديشار بمباراة طلائع الجيش

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

انخفاض يصل إلى 45 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان

منوعات

المزيد

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المزيد
الجريدة الرسمية