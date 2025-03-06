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تفاصيل مواعيد كأس الرابطة 2025 بنظامه الجديد، وهذا جدول مباريات الأهلي

كأس الرابطة، فيتو
كأس الرابطة، فيتو

أعلنت رابطة الأندية مواعيد كأس الرابطة “كأس عاصمة مصر” في النسخة للموسم الحالي 2024-2025.


تقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا كليوباترا البطولة في المرتين التاليتين.


وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة ومجموعتان تضمان 4 فرق.

 

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في14 يونيو 2025.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

 

مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة “كأس عاصمة مصر”

الجولة الأولى

الأهلي ضد إنبي، 20 مارس 2025، الساعة 9:30 مساءً، ملعب إستاد القاهرة.

الجولة الثالثة

الأهلي ضد طلائع الجيش، 24 مارس 2025، الساعة 9:30 مساءً، ملعب الكلية الحربية.

الجولة الخامسة

الأهلي ضد فاركو، 15 أبريل 2025، الساعة 7:00 مساءً، ملعب إستاد القاهرة.

موعد ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة كأس عاصمة مصر

تقام مباريات الذهاب في ربع النهائي يومي 22 و23 أبريل 2025، بينما تقام مباريات الإياب يومي 20 و21 مايو 2025.

 

مواعيد مباريات نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة كأس عاصمة مصر

يقام ذهاب نصف النهائي يوم 6 يونيو 2025، بينما الإياب يوم 10 يونيو 2025.

 

موعد المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة كأس عاصمة مصر

تقام المباراة النهائية يوم 14 يونيو 2025.

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