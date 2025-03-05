أخبار الحوادث اليوم: حبس التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة.. 22 مارس أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين لتقاضي رشوة.. ورفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

22 مارس أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 22 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتهمة تقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فاخرة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة لإدارة المستشفيات، وذلك مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.



أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط فتاة دهست شابا بسيارتها في التجمع

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط فتاة دهست شابا بسيارتها مما أسفر عن مصرعه في الحال بمنطقة التجمع الخامس.

مد أجل النطق بالحكم على المخرج محمد سامي بسب وقذف عفاف شعيب لـ19 مارس

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، مد أجل الحكم في الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي التي تتهمه فيها بالسب والتشهير بها إلى جلسة 19 مارس.



القبض على المتهمين بنشر فيديو مسيء لإحدى الشركات في قضية سوزي الأردنية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسؤول بشركة عمالة و2 موظفين أحدهما انتحل صفة مواطن سعودي، فى قضية التيك توكر سوزي الأردنية بنشر فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.



28 مايو، نظر استئناف محمد سامي على تغريمه 5 آلاف جنيه بتهمة سب عفاف شعيب

حددت محكمة مستأنف جنح أكتوبر جلسة 28 مايو لنظر أولى جلسات استئناف المخرج محمد سامي على قرار تغريمه 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.



القضاء الإداري يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الطعون المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، استنادا لعدم تنفيذ أحكام القيد الاستئنافي فى جداول النقابة، وكذلك قيدهم بكشوف الجمعية العمومية، وقررت المحكمة أن تكون الانتخابات في موعدها الجمعة المقبل.



القبض على تاجر لتأجيره مدخل عقار بالزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير مدخل أحد العقارات بمنطقة الزيتون، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.



منع التيك توكر سوزي الأردنية من السفر

أمرت النيابة العامة بمنع التيك توكر سوزي الأردنية، المحبوسة حاليا 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجري معها، كما منعت مدير شركة العربية للتوظيف المزيف من السفر أيضا.



حبس التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة

أمرت جهات التحقيق بحبس التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق.



تأجيل استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه بتهمة سب ريهام سعيد

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد إلى جلسة 27 مارس الجاري للحكم.



ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق العاشر من رمضان إلى حالتي وفاة و13 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص وردية وسيارة ملاكى طريق “بلبيس- العاشر”امام مدخل مدينة العاشرمن رمضان بمحافظة الشرقية، إلى حالتي وفاة و13 مصابا وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي.



مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بشبين القناطر

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بشبين القناطر.



الأمن يكشف سبب تغيب فتاة عن منزلها بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تغيب فتاة عن منزلها بسبب خلافات أسرية.

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