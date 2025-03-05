القضاء الإداري: انتخابات الصحفيين في موعدها

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الطعون المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين استنادا لعدم تنفيذ أحكام القيد الاستئنافي، وكذلك قيدهم بكشوف الجمعية العمومية.

وقررت المحكمة أن تكون الانتخابات في موعدها الجمعة المقبل.

وكان أحد المرشحين على منصب نقيب الصحفيين أقام دعوى قضائية بوقف انتخابات نقابة الصحفيين لحين قي الحاصلين على أحكام قيد استئنافي وقيدهم بالجمعية العمومية.

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