الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

الأمن يكشف سبب تغيب فتاة عن منزلها بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة  تغيب فتاة عن منزلها بسبب خلافات أسرية. 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب فتاة عن منزلها بالقاهرة وغلق هاتفها المحمول.

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وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، كما تبين عودة المتغيبه  لمنزلها من تلقاء نفسها.

وبسؤال والدتها أقرت بوجود خلافات أسرية، وعودتها من تلقاء نفسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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