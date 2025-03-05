الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

تأجيل استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه بتهمة سب ريهام سعيد

كروان مشاكل
كروان مشاكل

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد إلى جلسة 27 مارس الجاري للحكم.
 

استئناف كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة مستانف الاقتصادية التيك توكر كروان مشاكل الإعلامية ريهام سعيد

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