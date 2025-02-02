نقيب المعلمين: بناء ثقافة المدرس باستراتيجيات الأمن القومي رسالة لرفع مستوى الوعي المجتمعي

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، فعاليات ثلاث دورات تدريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك وفقًا للبرتوكول المشترك بين نقابة المهن التعليمية والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.



وفي بداية كلمته وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر لقيادات ومستشارى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، ومسئول التدريب بالنقابة.

الأكاديمية العسكرية

وأكد نقيب المعلمين على أن تلك الثلاث دورات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية تأتي في توقيت تتبلور فيه أهمية هذه الدورات وقيمة هذه المؤسسة كعنصر من عناصر الدفاع عن الأمن القومي المصري، مؤكدًا على أن احتشاد الآلاف من الشعب المصري أمام معبر رفح من أجل إعلان رفض مخطط التهجير تعد رسالة عملية وفعالة على وقوف جموع الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف قائدهم وزعيمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية وتجسد حرص المواطن المصري على ضرورة المحافظة على الأمن القومي للبلاد، كما تبعث للعالم أقوى رد على سفاهات وتجاوزات الجانب الأمريكي بشأن مطالب التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين.

بناء ثقافة المعلم باستراتيجيات الأمن القومي رسالة لرفع مستوى الوعي المجتمعي



وأشار الزناتي إلى أن هذا المشهد يؤكد رؤية النقابة العامة للمهن التعليمية بضرورة رفع مستوى الوعي القومي، وأن الدورات التي تنفذها النقابة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، تمثل داعمًا وظهيرا ً قويًا لبناء ثقافة المعلم والتي يصل من خلالها إلى أهمية حفظ الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات والالتفاف حول القيادة السياسية، واليقظة لكل المخططات الساعية للنيل من مصر وأمنها، مطالبًا من جموع الشعب المصري ضرورة المحافظة على مصر والانتباه للأخطار المحيطة بها والتصدي بكل قوة لأي محاولة تنال من الأمن القومي المصري.

وفي نهاية كلمته ناشد نقيب المعلمين المشاركين بالدورات التدريبة في الثلاث محافظات، على ضرورة نقل رسالته إلى جميع المدارس ولجميع المعلمين والمتعلمين.

الجدير بالذكر أن نقيب المعلمين قام بافتتاح ثلاث دورات تدريبية في محافظات المنيا والمنصورة والإسكندرية، حيث تقام الدورة رقم 119 المتخصصة فى "استراتيجيات الأمن القومي"، بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بأهمية الأمن القومي، وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من نقل هذه المفاهيم الحيوية لطلابهم.

كما تقام الدورة رقم 120 المتخصصة في "إدارة الأزمات والتفاوض"، بمقر نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية،وتهدف الدورة إلى إدارة الأزمات الأمنية والتفاوض الأمني ومتابعة خطواته وإجراءاته وتنفيذ أساليب الإدارة المتقدمة للأزمات الأمنية وقائيًا وعلاجيًا، واتخاذ القرارات في ظروف الأزمات.

وتقام ايضًا الدورة رقم 121 المتخصصة في "التطور التكنولوجي"،والمقامة بمقر النقابة الفرعية بالمنصورة،حيث تهدف تلك الدورة إلى رفع كفاءة المعلمين وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، لمواكبة التطورات الحديثة في العملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.