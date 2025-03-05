الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

القبض على المتهمين بنشر فيديو مسيء لإحدى الشركات في قضية سوزي الأردنية

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسؤول بشركة عمالة و2 موظفين أحدهما انتحل صفة مواطن سعودي، فى قضية التيك توكر سوزي الأردنية بنشر فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.
 

القبض على سوزي الأردنية 
كانت الأجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على التيك توكر سوزي الأردنية على خلفية اتهامها بالظهور في فيديو مسيء لإحدى الشركات.

حيث تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة المطرية من ضبط التيك توكر سوزي الأردنية بعد ظهورها في مقطع فيديو مسيء لأحد الشركات الشهيرة في مجال التوظيف.


وكان الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض، أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد  البلوجر سوزي الأردنية، بعد نشرها مقطع فيديو مسيء عبر إحدى الصفحات المنسوبة إلى شركة المراكز العربية للتوظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.


وأوضح المحامي في بلاغه أن الفيديو الذي شارك في نشره شخص يدعى محمد عامر، مرتديًا الزي السعودي، تضمن محتوى مخالفًا لضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس للشركة، الدكتور سامر سليمان، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه وسمعة الشركة.

 

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