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حوادث

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط فتاة دهست شابا بسيارتها في التجمع

حادث، فيتو
حادث، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط فتاة دهست شابا بسيارتها مما أسفر عن مصرعه في الحال بمنطقة التجمع الخامس.

 

فتاة تدهس شاب بسيارتها بالتجمع الخامس 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء وقوفه على الطريق لاستقلال سيارة أجرة بمنطقة التجمع الخامس وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “م. ال” وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان، تبين أن الشاب يعمل في أحد المطاعم وعقب انتهاء عمله، خرج إلى الشارع لاستقلال سيارة للعودة لمنزله، وأثناء وقوفة دهسته سيارة تقودها فتاة كانت تتسابق مع 2 آخرين مما أسفر عن وقاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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