عفاف شعيب تتصدر التريند والمخرج محمد سامي السبب (فيديو)

تصدرت الفنانة عفاف شعيب عناوين الأخبار ومحركات البحث تزامنا مع بدء محكمة القاهرة الاقتصادية نظر الدعوى القضائية التي رفعتها ضد المخرج محمد سامي، متهمةً إياه بالسب والتشهير بها.

ولقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني وبين الجمهور، ومع انعقاد الجلسة الثالثة اليوم، يترقب الكثيرون تطورات القضية والقرار الذي تصدره المحكمة في هذه الأزمة.

أزمة عفاف شعيب ومحمد سامي

تعود بداية قصة الخلاف بين الفنانة عفاف شعيب والفنان محمد سامي لسنوات طويلة مضت، ولكنها تجددت بعد ظهور إعلامي للمخرج محمد سامي تحدث فيه عن الفنانة شعيب.

حيث رد سامي في لقاء تليفزيوني على اتهامات الفنانة عفاف شعيب له بسبب تعنته معها خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل "آدم" الذي تسبب في مشكلة صحية بظهرها.

وقال محمد سامي خلال لقائه ببرنامج "أسرار" الذي تقدمه أميرة بدر بقناة "النهار" في مارس عام 2024: "عفاف شعيب ست كبيرة، وأبقى راجل قليل الأدب لو تجاوزت مع ست كبيرة، بس هي اتكلمت عليَّ كله كذب وما حصلش، والخلاف اللي بيني وبينها مش مسلسل آدم، مرة كان فيه مسلسل اسمه دوران شبرا بيتعمل في نفس الوقت مع مسلسل آدم، وقالت لي ممكن أطلب منك طلب أخويا عيان وفيه دكتور في دبي هيبص عليه ومسافرة بكرة وواخدة الميعاد، وطلبت مني الطلب ده وهي في الديكور ولو سافرت احنا هنقف، فكلمت المخرج المنفذ وقلت له هنأجل تصوير علشانها، فالمخرج المنفذ قال لي أنا هعرف أشغلك بكرة من غيرها وكنت بصور من إستوديو مصر".

وأضاف محمد سامي: "أنا بصور في إستوديو مصر، لقيت صديق اسمه تامر جوزيف وبنتكلم في التليفون مع بعض، قال لي طيب عدي عليَّ أنا بصور مشهد أهو بعفاف شعيب، وهبقى قاعد فاضي بعد لما صور المشهد معاها، فكلمت محمود شميس ويشهد على دا، وكان المنتج بتاع المسلسل، وقلت له ينفع مدام عفاف شعيب تقول لي إنها مسافرة وتبوظ جدول التصوير لازم تجيب لنا حقنا، وهو تدخل وشد معاها شدة جامدة لأن تصرفها ما كانش صح، ومن ساعتها وهي ما بتحبنيش، وقصة مشهد البوكس اللي حكته ما حصلش ولا ضهرها طقطق ولا راحت المستشفى، وبعدها صورت 4 مشاهد في نفس اليوم، وتاني يوم 7 مشاهد، وتالت يوم 10 مشاهد، وأنا مش عايز أكدِّب ست كبيرة".

ولقد أثارت تصريحات سامي استياء الفنانة عفاف شعيب وقررت اللجوء للقضاء.

المحكمة الاقتصادية تبدأ النظر في القضية

وبدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، نظر ثالث جلسات الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي التي تتهمه فيها بالسب والتشهير بها.

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، قد أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد المخرج الشهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

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