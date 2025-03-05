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حوادث

28 مايو، نظر استئناف محمد سامي على تغريمه 5 آلاف جنيه بتهمة سب عفاف شعيب

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي

حددت محكمة مستأنف جنح أكتوبر جلسة 28 مايو لنظر أولى جلسات استئناف المخرج محمد سامي على قرار تغريمه 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.

كانت محكمة جنح أكتوبر، قد ألزمت المخرج محمد سامي، بدفع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر؛ لاتهامه بالسب والقذف.


عفاف شعيب تتهم المخرج محمد سامي بتوجيه ألفاظ خادشة للشرف إليها

وأسندت النيابة العامة للمخرج محمد سامي في القضية رقم 15130 لسنة 2024 جنح 6 أكتوبر وجهت للمخرج محمد سامي أنه سب المجني عليها عفاف شعيب ووجه إليها ألفاظًا من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علانية على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم الرابع عشر من مارس 2024.

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، قد أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة يوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد مخرج شهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

 

وكانت الفنانة عفاف شعيب قد حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد مخرج شهير، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

 

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