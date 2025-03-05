ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق العاشر من رمضان إلى حالتي وفاة و13 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص وردية وسيارة ملاكى طريق “بلبيس- العاشر”امام مدخل مدينة العاشرمن رمضان بمحافظة الشرقية، إلى حالتي وفاة و13 مصابا وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي.

نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفرعن وفاة وإصابة 15 راكبا

وكانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكى مع ميكروباص وردية بطريق “بلبيس-العاشر من رمضان”، بنطاق مدينة العاشر من رمضان ونتج عن الحادث مصرع شخصين هما:-"حسن.ح.ج"و"اسماعيل.ن.ا" مقيمان قرية نشوة مركز الزقازيق وإصابة 13شخصا بإصابات متفرقة بالجسم.

نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفرعن وفاة وإصابة 15 راكبا،فيتو

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص (وردية) واخري ملاكى تسير عكس الاتجاه امام مدخل مدينة العاشر من رمضان وجري نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم والتحفظ علي جثامين المتوفين بذات المستشفي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة مرة ثانية.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.



نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفرعن وفاة وإصابة 15 راكبا،فيتو1

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السيروتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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