الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

مصرع مواطن واصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالشرقية (صور)

حادث طريق بالشرقية،فيتو
حادث طريق بالشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص بطريق “بلبيس- العاشر”، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.

وعلى الفورانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين وجثة المتوفى للمستشفي.

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نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفرعن وفاة وإصابة 14 راكبا

وكانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص بطريق “بلبيس-العاشر من رمضان”، بنطاق مدينة العاشر من رمضان ونتج عن الحادث مصرع وإصابة 14شخصا بإصابات متفرقة بالجسم.

 

نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 14 راكبا،فيتو
نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 14 راكبا،فيتو

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واخري ملاكى تسير عكس الاتجاه امام مدخل مدينة العاشر من رمضان وجري نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم والتحفظ علي جثمان المتوفي بذات المستشفي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة مرة ثانية.

نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 14 راكبا،فيتو1
نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 14 راكبا،فيتو1

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 14 راكبا،فيتو2
نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 14 راكبا،فيتو2

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السيروتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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