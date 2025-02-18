حيثيات الحكم على المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف عفاف شعيب

أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكمها تغريم المخرج محمد سامي 5000 جنيه بتهمة السب والتشهير بالفنانة عفاف شعيب.

وجاء في الحيثيات أنه تم تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو المثبت بمحاضر الجلسات وفيها مثلت المجنى عليها والمتهم كل بوكيل عنهما محام ووكيل المجني عليها ادعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه، أعلن في المواجهة وقدم حافظتي مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها ووكيل المتهم، ودفع عدم توافر أركان جريمة السب والتمس البراءة وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وخلصت المحكمة وفق ما استقر بيقينها إلى أن المتهم سب المجني عليها سب علنيا أمام برنامج تليفزيوني، وذلك بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية، وتخدش شرفها ولاعتبارها، واستقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم، لدى هذه المحكمة من أقوال وكيل المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوي على النحو المار ذكره ومن التقرير الفني، ولما كان من المقرر أن المحكمة تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها.

واطمأنت المحكمة إلى أقوال وكيل المجني عليها والتقرير الفني، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملًا بالمادة 306 من قانون العقوبات ووفقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ووجهت النيابة العامة للمخرج محمد سامي في القضية رقم 15130 لسنة 2024 جنح 6 أكتوبر، للمخرج محمد سامي أنه سب المجني عليها عفاف شعيب ووجه إليها ألفاظًا من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علانية على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم الرابع عشر من مارس 2024.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال وكيل المجني عليها قرر بمضمون ما ورد بمحضر استيفاء النيابة العامة، مضيفا أن موكلته علمت من زملائها أن المتهم شهر بها على إحدى القنوات التليفزيونية، وقرر أن المتهم وجه السب والقذف لموكلته ووجه إليها عبارات مثل ست كذابة، وكل اللي اتكلمت فيه كذب في كذب، عيب لما أرد عليكي، وأنها لما تذهب إلى المستشفى وأنها لا تعاني من ثمة شيء جراء مشهد البوكس.

وبورود تقرير فحص فني صدر من الإدارة العامة للمساعدات الفنية والثابت به بعض الحرز تبين احتواءه على وحدة تخزين FLASH Memory فضي الون سعة 4 جيجا بايت، وبفحص وحدة التخزين تبين الآتي: مقطع فيديو مدته 4 دقائق و7 ثوانٍ عبارة من لقاء تليفزيوني لسيدة المذيعة ورجل الضيف، ويظهر أعلى الشاشة شعار قناة النهار، ودار الحديث بينهما وجاء من ضمن الحوار، المذيعة: إية القصة بتاعت عفاف شعب؟ تفتكرها لما كنتوا في مسلسل آدم وكانت طالعة هيا المفروض البوكس وبينقبض عليها هيا حكتها على فكرة.

جاء من ضمن أقوال الضيف: أنا أول حاجة هي بس عفاف شعيب ست كبيره، وأنا أبقى راجل قليل الأدب لو أنا تجاوزت مع ست كبيرة، الناس وأي حد بيتفرح علينا هيقول إن الراجل ده مش محترم، بس عفاف شعيب كتير اتكلمت كده كلام هو كله والله والله كذب ومحصلش، هي الخلاف اللي بيني وبينها مكانش ده خالص.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم محمد سامي 5 آلاف جنيه عن تهمة السب المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية، وثانيا: بشأن الدعوى المدنية إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

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