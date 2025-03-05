الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

حبس التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة

سوزي الاردنية
سوزي الاردنية

أمرت جهات التحقيق بحبس التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض، قد أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد البلوجر سوزي الأردنية، بعد نشرها مقطع فيديو مسيئا عبر إحدى الصفحات المنسوبة إلى شركة توظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

وأوضح المحامي في بلاغه أن الفيديو الذي شارك في نشره شخص يدعى م ع، مرتديًا الزي السعودي، تضمن محتوى مخالفًا لضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس للشركة، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه وسمعة الشركة.

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