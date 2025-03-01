السبت 01 مارس 2025
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حوادث

إخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية في اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات

سوزي الاردنية، فيتو
سوزي الاردنية، فيتو

أمرت نيابة المطرية بإخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية وذلك بسبب فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.

وكان الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض، قد أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد البلوجر سوزي الأردنية، بعد نشرها مقطع فيديو مسيئا عبر إحدى الصفحات المنسوبة إلى شركة توظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

وأوضح المحامي في بلاغه أن الفيديو الذي شارك في نشره شخص يدعى م ع، مرتديًا الزي السعودي، تضمن محتوى مخالفًا لضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس للشركة، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه وسمعة الشركة.

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نيابة المطرية سوزي الأردنية التيك توكر سوزي الأردنية

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