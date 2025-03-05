لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بشبين القناطر.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة – مطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايتى " مخدرات، سلاح نارى" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ؛ بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بشبين القناطر

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش، الهيروين" – بندقية آلية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات

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