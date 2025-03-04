أخبار الفن: محمد رمضان يمنح عامل نظافة 100 ألف جنيه، وطارق لطفي يكشف عن حلم لم يتحقق مع عادل إمام

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها استمرار مفاجآت الفنان محمد رمضان في برنامجه “مدفع رمضان” على شاشة قناة DMC.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

ذهبت "عربية الفرحة" الخاصة ببرنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، المذاع على شاشة قناة “dmc” إلي محافظة أسوان، وجمعت عددًا من أحلام الناس في الشارع لاختيار حلم لأحد الأشخاص عن طريق القرعة وتنفيذه على أرض الواقع.



لعب قدر الرصيف الأسود في منطقة وسط البلد، دوره السعيد مع أحد عمال النظافة، بعد مقابلته الفنان محمد رمضان ببرنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc".

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي، بتطورات مثيرة حول لغز الذهب المخبأ، حيث يكتشف أبناء عبدالرحيم غلاب، وهما ميرفت وإبراهيم (يجسد دوره الفنان وليد فواز)، مكان الذهب الذي أخفاه والدهم قبل وفاته، ما يفتح الباب أمام مزيد من الصراعات والأحداث المشوّقة.

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل إخواتي العديد من التطورات المثيرة، حيث تصاعدت الأحداث بشكل درامي، كان أبرزها طلاق روبي من محمد ممدوح بعد خلاف حاد بينهما، انتهى بتطاولها عليه، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار الانفصال.





تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل وتقابل حبيب حول سفر كل من ليل، يوسف، فارس، ونهى إلى الجونة، وهناك تعيش نهى أجواء غير سعيدة، بينما يبدو التوتر واضحًا على يوسف، خاصة مع اختفاء رقية المفاجئ، مما زاد من قلقه واضطرابه.

كشف الفنان طارق لطفي، عن رأيه في الاختلاف بين جيله والجيل الحالي من الفنانين، مشيرًا إلى أن الظروف لم تكن في صالحه وزملائه عند بداياتهم، على عكس ما يحدث مع نجوم اليوم الذين يحصلون على أدوار البطولة بعد سنوات قليلة من دخولهم المجال.

severance ، كشف تقرير لموقع Variety، أن الممثل والمنتج بن ستيلر، طلب من رئيس أمريكا الأسبق، باراك أوباما، رسميا المشاركة في بطولة من مسلسل Severance.





دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حكيم باشا حول محاولة نقل غزل إلى الوحدة الصحية، ورفض حكيم نقلها خارج القرية، ويخبره خاطر بأنها مصابة بحمى النفاس ومع ذلك أمر حكيم ببقائها وتلقي العلاج في القرية.





أكد الفنان طارق لطفي، أنه مريض ضغط والطبيب طلب منه منع تدخين السجائر تمامًا، إلا أنه استبدلها بـ"الشيشة"، قائلًا:"أنا قلت هبطل سجائر والشيشة خفيفة.. في واحدة في العربية وواحدة في حديقة المنزل، وأخرى في لوكيشن التصوير".

حملت الحلقة الرابعة من مسلسل النُص عنوان “على واحدة ونص”، وتبدأ أحداثها بذهاب “النُص”، ويقوم بدوره الفنان أحمد أمين، لزيارة شقيقه في السجن بعد ان استطاع المحامي "رستم"، ويؤديه الممثل مراد مكرم، تدبيرها له باستخدام علاقاته، وبرغم شك محمود في عودة عبد العزيز إلى النشل مرة أخري إلا أنه ينكر تمامًا مدعيًا ان الأفكاتو وطني واراد مساعدته بمبلغ ضئيل.

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل قلبي ومفتاحه، أحداث مثيرة، كان أبرزها، بحث آسر ياسين عن مي عز الدين، بعد أن وقع في حبها.





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