مسلسلات رمضان 2025، عصابة أحمد أمين تسرق مجوهرات درية في الحلقة الرابعة من النص

مسلسلات رمضان 2025، حملت الحلقة الرابعة من مسلسل النُص عنوان “على واحدة ونص”، وتبدأ أحداثها بذهاب “النُص”، ويقوم بدوره الفنان أحمد أمين، لزيارة شقيقه في السجن بعد ان استطاع المحامي "رستم"، ويؤديه الممثل مراد مكرم، تدبيرها له باستخدام علاقاته، وبرغم شك محمود في عودة عبد العزيز إلى النشل مرة أخري إلا أنه ينكر تمامًا مدعيًا ان الأفكاتو وطني واراد مساعدته بمبلغ ضئيل.

ويخبر “النُص” “رسمية” و"زقزوق" و"درويش" عن نيته في سرقة درية الرقاصة، وبرغم اعتراض درويش على السرقة في مكان عمله إلا انه يوافق في النهاية.

ويقرر الضابط "الصاغ علوي"، والذي يقوم بدوره الممثل صدقي صخر، النزول إلى الشارع وسط النشالين ليفهم كيف يعملون في محاولته للقضاء على ظاهرة النشل في المحروسة.

ينفذ “النًص” خطته بسرقة “درية” الرقاصة، ولكن يرتكب “درويش” غلطة أثناء إعادته المفتاح لجيب “الخواجة” مدير التياترو، فيلقيه على الأرض مما يثير شكوك “الخواجة” حول “رسمية” التي كانت تحاول تشتيت انتباه، ولكن يستطيع “النُص” بخفة يده أن يخدع “الخواجة” ويفرون بمجوهرات الرقاصة “درية”.

يستطيع “النص” و"رسمية" بيع المجوهرات بسعر جيد بعد تمثيل دور الباشا والهانم على بائع المجوهرات ليحصل كلًا من أفراد العصابة على نصيبه، وتستخدم رسمية الأموال التي تحصل عليها من السرقة حتي تخرج من تحت سيطرة أخيها الذي يريد ان يجبرها على الجلوس في "قعدات الأنس" التي تحدث في منزلهم.

وتنتهي أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل النص باستجواب الضابط "الصاغ علوي" لـ “درويش” حول السرقة التي حدثت بالتياترو الذي يعمل به.

الحلقة الثالثة من مسلسل النُص

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل النُص بإنقاذ “زقزوق” ابن المعلم حنفي، ويقوم بدوره الممثل عبدالرحمن محمد، “النُص”، ويؤديه الفنان أحمد أمين، من قبضة الشرطة، حيث يأخذ منه المحفظة التي سبق ونشلها عبد العزيز في الحلقة السابقة قبل أن يتم تفتيشه.

ويكتشف زقزوق أن النُص قد تم رفده من عمله بمصلحة الترام عندما علم المدير أن شقيقه منضم للمقاومة ضد الإنجليز، ليطلب زقزوق من عبد العزيز تعليمه النشل والانضمام له، فيخبره انهم لن يسرقوا أموال الغلابة وانما من الأغنياء ليعيدوا توزيع الثروات “الملخبطة”.

وينفذ النُص مع زقزوق عدد من عمليات النشل، ليحصل على مبلغ ٦٠ جنيها ويذهب بهم للمحامي "رستم"، ويؤديه الممثل مراد مكرم، مترجيًا إياه أن يبدأ في قضية شقيقه محمود واعدًا بأنه سيحضر له أتعابه كاملة في ظرف يومين، والذي يوافق عليه الافوكاتو.

النص يشكل عصابة لسرقة الأغنياء

وفي الوقت الذي يدرك فيه النص أن عمليات النشل الصغيرة لن تجدي نفعًا في الحصول على مبلغ كبير كالـ 700 جنيها التي يتطلبهم المحامي، يطلع درويش صديق النُص، ويؤديه الفنان حمزة العيلي، عن عيد ميلاد الست درية، والتي من المتوقع أن يأتي لها الناس من كل مكان بالهداية المختلفة من ذهب ومرجان ويقوت، ليقرر النص سرقتها.

ويقرر "النُص" الاستعانة بجهود "منيرة"، وتؤديها الممثلة أسماء أبو اليزيد، في هذه العملية، بعد أن تخبره زوجته أنه يحتاج إلى “بطة” جديدة ليستطيع سرقة “البيض” من عشة الدجاج.

ويذهب النُص إلى أحد المنازل التي تستدرج فيها "منيرة ضحايها للنصب عليهم، ويعرض عليها العمل مع وأن تكون جزء من عصابته ليستطيعوا معًا الحصول على مبالغ كبيرة بدلًا من العمليات الصغير التي لن تساعد كلًا منهم.

وتنتهي أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل النُص بموافقة “منيرة” على طلب النص بالانضمام لعصابته.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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