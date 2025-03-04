الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يفاجئ طفل صينية الفول بهدية ثمينة (فيديو)

محمد رمضان في مدفع
محمد رمضان في مدفع رمضان، فيتو

 فاجأ الفنان محمد رمضان، في رابع حلقات برنامجه “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc” طفلا إسمه “يوسف” يحمل “صينية فول” ويحملها لأحد الزبائن.

خوف الطفل يوسف من محمد رمضان

 وأصيب الطفل يوسف بالفزع والخوف فور رؤيته الفنان محمد رمضان، وحاول الهروب من المنطقة التي يتواجد فيها نمبر وان، ليخبره رمضان:"أوعى تخاف انت كسبت" وحمل عنه صينية الفول 

 

دعم محمد رمضان للطفل يوسف

خوف الطفل من ظهور محمد رمضان المفاجئ أمامه، جعل الفنان يقترب منه ويطمأنه ويحنو علي كتفه ويؤكد له أنه لا خوف عليه.

 

وسأل محمد رمضان، طفل “صينية الفول” عن حلمه وأمنيته ليبلغه الطفل بأنه يأمل بأن يكون شخصيا غنيا مثل محمد رمضان، ليمنحه الفنان جائزة ثمينة قيمتها 100 ألف جنيه ويتعهد له بأن يفتتح له مشروعًا يجعل منه أصغر رجل أعمال في مصر.

 

وأبلغه محمد رمضان:"انت من النهاردة إسمك يوسف ساويرس بدلا من يوسف عزت، وهتبقى أحسن من محمد رمضان كمان وهتبقى رجل أعمال كبير".

 

 

وتناول محمد رمضان، بصل من على صينية الفول، وغنا مع الطفل يوسف أغنية “زلزال”.

 

 

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