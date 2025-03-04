الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

نفسي زيارة بيت الله الحرام، محمد رمضان يحقق حلم رجل أسواني (فيديو)

محمد رمضان في مدفع
محمد رمضان في مدفع رمضان، فيتو

ذهبت "عربية الفرحة" الخاصة ببرنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، المذاع على شاشة قناة “dmc” إلي محافظة أسوان، وجمعت عددًا من أحلام الناس في الشارع لاختيار حلم لأحد الأشخاص عن طريق القرعة وتنفيذه على أرض الواقع.

 

فوز مواطن أسواني برحلة حج

وفاز العارف بالله أحمد، من محافظة أسوان، بزيارة بيت الله الحرام، ليهنئه محمد رمضان:"الف مبروك يا حاج، حج مبرور وذنب مغفور ولا تنسانا من دعائك".
 

برنامج مدفع رمضان

ويقدم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم.

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

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