الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

طارق لطفي واحمد السقا،
طارق لطفي واحمد السقا، فيتو

أكد الفنان طارق لطفي، أنه مريض ضغط والطبيب طلب منه منع تدخين السجائر تمامًا، إلا أنه استبدلها بـ"الشيشة"، قائلًا:"أنا قلت هبطل سجائر والشيشة خفيفة.. في واحدة في العربية وواحدة في حديقة المنزل، وأخرى في لوكيشن التصوير".

 

 

تدخين الشيشة

وأوضح طارق لطفي، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تدخين "الشيشة" هو أمر معقد لأنه يستلزم فحما ونارا، وأصبحت مشكلة كبيرة له، مشددًا على أن التدخين على حساب صحته يعتبر قصورا في الوعي، ولابد أن يحترم صحته ويحافظ عليها أكثر من الآن.

 

إقلاع طارق لطفي عن السجائر

وتابع: "أقلعت عن السجائر لمدة عامين، لكني عدت إليها مجددًا بسبب التوتر والضغط النفسي الذي أتعرض له"، موضحا أن النيكوتين بالفعل يساعد على تهدئة الأعصاب، لكنه في النهاية مجرد "وهم إدماني"، متابعًا: "المدخن عنده قصور في الوعي، وأنا واحد منهم للأسف.. كان لازم أخد بالي من صحتي أكتر".

 

طارق لطفي: أحمد السقا تعرض لحملات ممنهجة ومدفوعة

أكد الفنان طارق لطفي، أن حملة الهجوم ضد الفنان أحمد السقا ودوره في مسلسل "العتاولة" لم يكن نقدا في محله وكان قاسيا جدًا، مشددا على أنه كانت هناك العديد من الحملات المدفوعة والممنهجة ضد شخص أحمد السقا.

وأضاف، أن انتقاد السقا هو غير موضوعي وزيادة عن اللزوم، قائلا: "السقا من الناس المجتهدة وملتزم جدًا وأول واحد بيدخل اللوكيشن وحضور التصوير"، موضحًا أنه يحرص على مراجعة مشاهده باستمرار، حتى أنه كان يناقش المشاهد حتى بعد انتهاء التصوير.

وتابع: "السقا مشغول بالشغل طول الوقت، وبعد التصوير كان بيرجع يتكلم عن المشاهد ويحللها، وأنا كنت بقوله أفصل شوية"

موضحًا : السقا ليس لديه القدرة على الفصل عن الفن والتمثيل، ودائمًا يناقش ويراجع المشاهد، مشددًا على أنه شعر بالحزن بسبب الهجوم غير العادل على السقا، لدرجة أنه كان يرفض مشاركة بعض المنشورات التي تمدحه شخصيًا؛ لأنها كانت تحمل هجومًا غير مبرر على السقا.

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طارق لطفي الفنان طارق لطفي برنامج حبر سري القاهرة والناس الشيشه أحمد السقا

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