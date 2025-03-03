طارق لطفي: أقضي 15 ساعة بديكور تصوير العتاولة 2

مسلسلات رمضان 2025، قال الفنان طارق لطفي إنه حتى الآن مازال داخل لوكيشن تصوير مسلسل العتاولة، مشيرا إلى أنه يقضي ما يقرب من 15 ساعة داخل ديكور العمل.

وأكد لـ فيتو أن شخصية خضر التي تأتي ضمن الأحداث ستشهد العديد من المفاجات للجمهور، وستقلب موزاين العمل بشكل كبير، مؤكدُا أنه يحب التعاون مع أحمد السقا وابطال العمل.

ونشب خلاف بين أحمد السقا" نصار" وشيقه "خضر" طارق لطفي، واستطاعت فيفي عبده أن تحل الخلاف بينهما، وبعد تورط "خضر" مع "عدولة" نسرين أمين، التي تطلب منه سرقة ماسة نادرة وتتحفظ عليه بعد فشله في سرقتها، ليذهب "نصار" أحمد السقا بإنقاذ "خضر" ويتفق معه بأنها ستكون مهمتهم الأخيرة ويذهبان لحضور مباراة فريقهما فى الاستاد ليتفاجأ بظهور "عيسي الوزان" باسم سمرة.

والتقى "نصار" أحمد السقا و"خضر" طارق لطفي و"عيس الوزان" باسم سمرة، بعد نجاته من محاولة قتله، وحاولوا عقد اتفاق يحقق مصالحهم إلا أن اختلاق الأهداف وأيضا فقدان الثقة أشعر صراعًا بينهم مرة أخرى.

أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الأتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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