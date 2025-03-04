مسلسلات رمضان 2025، هنيدي يهرب من خاطفيه في الحلقة 5 من شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025 ، بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي، بتطورات مثيرة حول لغز الذهب المخبأ، حيث يكتشف أبناء عبدالرحيم غلاب، وهما ميرفت وإبراهيم (يجسد دوره الفنان وليد فواز)، مكان الذهب الذي أخفاه والدهم قبل وفاته، ما يفتح الباب أمام مزيد من الصراعات والأحداث المشوّقة.



في الوقت ذاته، تسعى ابنة عبدالستار (محمد هنيدي) لكشف غموض اختفائه، لتدرك أنه قد تم اختطافه، فتبلغ والدها وزوجها بالحقيقة، مما يزيد من توتر الأجواء.



وبعد محاولات عدة، يتمكن عبدالستار من الفرار من قبضة أبناء عبدالرحيم غلاب، ليعود إلى منزله داخل سيارة إسعاف، حيث تستقبله ابنته والطبيبة (نهى عابدين)، وفي لحظة مؤثرة، يكشف أمامها عن أسباب ارتباطه بالسلاح منذ طفولته.



وخلال الحلقة، يطلب عبدالستار من طليقته مقبولة أن تعيد له ذكريات الماضي، ويسألها عن كل ما تعرفه بشأن عبدالرحيم غلاب، أحد وكلائه القدامى، في محاولة لفهم سر الصراع الدائر حوله.





وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال بتوطيط العلاقة بين عبدالستار وابنته التي لم تراه منذ ما يقرب من 20 عامًا، ويشجعها بأن تقوم بالغناء لأنه وجد صوتها متميز، وتبدأ بينهما صداقة.

ويظهر الفنان خالد أنور خلال أحداث العمل، وهو يوتيوبر مشهور، ويحاول الاستفادة من علاقة شقيقته الطبيبة نهى عابدين وعبد الستار.

ويبحث أبناء عبدالرحيم غلاب عن عبدالستار محامي والدهم بعد خروجه من الغيبوبة، كي يدلهم علي أموال والدهم لانه كان الوحيد الذي يعلم كل شىء عن والدهم.

ويقوم سعيد بخيانة زوجته مقبولة مع احدي الفتيات، ولكنه يقوم بتسجيل اسمها باسم الميكانيكي كي لا تعرف زوجته مقبولة.، ويتم خطف عبدالستار من قبل بعض الرجال الذي قام بتأجيرهم سعد زوج طلقيته ليقومون بخطف عبدالستار.

ويدخل محمد هنيدي في خلاف مع سائق تاكسي عندما طلب منه أجرة 200 جنيه مقابل المشوار، وكان يعتقد عبدالستار أن الأجرة 10 جنيهات مقابل مشواره، وذلك بسبب الغيبوبة التي استمر فيها لمدة 20 عامًا.

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي بدخوله المستشفي ودخوله في غيبوبة.

وظهرت مقبولة التي تلعب دورها الفنانة سما ابراهيم وهي زوجة عبدالستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي مع ابنتها وهي في سن 20 عامًا، وتقف أمام والدها بعد إفاقته من الغيبوبة.

ويخرج عبدالستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي وهو علي كرسي متحرك، وترافقه نهي عابدين التي تلعب دور دكتورة تتابعه خلال السنوات الماضية، وينتشر خبر عودته من الغيبوبة عبر السوشيال ميديا.

وتقوم زوجته مقبولة بالزواج من سعد الحامي الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، بعد رفع قضية طلاق علي زوجها عبدالستار.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز.

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