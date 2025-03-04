الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

تعرضنا للظلم، طارق لطفي يكشف عن حلم لم يتحقق مع عادل إمام

الفنان طارق لطفي،
الفنان طارق لطفي، فيتو

 كشف الفنان طارق لطفي، عن رأيه في الاختلاف بين جيله والجيل الحالي من الفنانين، مشيرًا إلى أن الظروف لم تكن في صالحه وزملائه عند بداياتهم، على عكس ما يحدث مع نجوم اليوم الذين يحصلون على أدوار البطولة بعد سنوات قليلة من دخولهم المجال.

 

تعرض جيل طارق لطفي للظلم

 وأوضح "لطفي" خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جيله عانى من قلة الفرص بسبب سيطرة النجوم الكبار على المشهد الدرامي والسينمائي، مشددًا على أن هذا جعل مسيرتهم نحو النجومية أكثر صعوبة، متابعًا: "رحلته الفنية لم تكن سهلة، حيث استغرق 10 سنوات كاملة بعد التخرج حتى يشارك في مسلسل "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، رغم المحاولات العديدة التي قام بها قبل ذلك".

 

حظ الجيل الحالي من الفنانين

 وشدد على أن الجيل الحالي من الفنانين أكثر حظًا، حيث يتم تقديمهم كنجوم في أعمال درامية ضخمة خلال موسم رمضان بعد 5 سنوات فقط من بدء مسيرتهم الفنية، وهو ما لم يكن متاحًا لجيله، مؤكدًا أن الفنانين بعد جيله أصبحوا أكثر تنوعًا في اختياراتهم، فلم يقتصروا على لون فني واحد، بل ظهروا في الكوميديا والأكشن معًا. وكشف عن أنه شخصيًا كان يميل إلى الدراما والرومانسية أكثر من الأكشن، وهو ما جعله يتأخر في استيعاب طبيعة السينما والتغيرات التي طرأت عليها، مؤكدًا: "اتأخرت جدًا على ما فهمت اللعبة في السينما والدراما ماشية إزاي".

 

 

طارق لطفي: حلمت بالتمثيل مع عادل إمام وبيتفرج على أعمالي وشجعني

وأكد الفنان طارق لطفي، أنه حلم بالتمثيل مع الفنان الزعيم عادل إمام، منوهًا بأنه لم يفكر يومًا في طلب ذلك بنفسه، لكنه كان يتمنى أن يجمعهما عمل فني، إلا أن هذا الحلم لم يتحقق إلى الآن.

وأوضح طارق لطفي، أنه التقى بالزعيم مرتين، وكان اللقاء الأبرز بينهما خلال سفرة إلى شرم الشيخ، حيث جلسا سويًا وتحدثا لفترة طويلة، متابعًا: "الفنان عادل إمام قالي حاجات شجعتني وقالي إني مركز في العمل.. لقيته بيتفرج كويس جدًا على أعمالي وبيعلق عليها".

وأضاف طارق لطفي، أنه رغم هذا اللقاء إلا أن فرصة التعاون بينهما لم تتحقق، مؤكدًا أنه سبق له العمل مع نجوم كبار مثل محمود عبد العزيز، نور الشريف، ويحيى الفخراني، مختتمًا حديثه، بالدعاء لعادل إمام، متمنيًا له الصحة، قائلًا: "ربنا يديله الصحة والعافية"

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