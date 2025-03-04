الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الرابعة، كريم فهمي وندى موسي يتعرضان لحادث سير مروع

وتقابل حبيب، فيتو
وتقابل حبيب، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل وتقابل حبيب حول سفر كل من ليل، يوسف، فارس، ونهى إلى الجونة، وهناك تعيش نهى أجواء غير سعيدة، بينما يبدو التوتر واضحًا على يوسف، خاصة مع اختفاء رقية المفاجئ، مما زاد من قلقه واضطرابه.  

وبينما كان يوسف يلعب مع ليل وفارس ونهى لعبة الأفلام لم يتمكن من معرفة إجابة أحد الأسئلة، لكنه تلقى فجأة رسالة من رقم رقية تخبره باسم الفيلم، عندها، نظر إلى الفيلا المجاورة فرأى السيدة المنقبة، فتوجه نحوها ليكتشف أنها رقية، فتتفاقم الأمور بينهما، ويدخلان في مشادة حادة.  

في هذه الأثناء، تبدأ ليل في البحث عن يوسف، فتصادف صوت صرخة قوية تقول: “طلقني يا يوسف”، مما يثير الشكوك داخلها، ويحاول يوسف تشكيكها في إحساسها وبث الاضطراب في نفسها، لكنها في النهاية تختار تصديقه، متجاهلة شكوكها، وتتبع كلامه. 

ويقرر الجميع العودة إلى القاهرة بعد رحلة لم تكن كما تمنوها، وبينما هم في الطريق، تنشب مشادة كلامية بين فارس ونهى، وخلال ذلك، تصطدم سيارة مسرعة بسيارة فارس ونهى، مما يؤدي إلى إصابتهما وفقدانهما الوعي، وتدخل ليل ويوسف في حالة صدمة ورعب.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الثالثة 

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل وتقابل حبيب بزيادة شكوك ليل الحسيني تجاه تصرفات زوجها، حيث تفاجأ به يتحدث في الهاتف بطريقة مريبة، وحينما تسأله عن المتصل، يخبرها بأنه زينة مديرة أعماله، ويزداد شكها أكثر عندما تلاحظ أنه أثناء وجوده في الحمام يكون متصلًا عبر الإنترنت، مما يثير الريبة في نفسها. 

وتتصاعد شكوكها أكثر عندما تتلقى مكالمة مجهولة من سيدة تسألها عما إذا كانت هي ليل الحسيني، ثم تغلق الهاتف فورًا، وكان الاتصال من رقم خاص.  

على الجانب الآخر، يظهر أن السيدة التي كانت وراء كل هذا هي رقية العسكري (نيكول سابا). فقد كانت رقية قد أقامت حفلة دعت إليها حبيبها السابق، مما أثار غيرة زوجها خالد سليم، وفي حديثها معه، تخبره بأنها لن تسكت، وأنه يجب أن يراها في اليوم التالي، وإلا ستتسبب في مشكلة كبيرة. وبالفعل، يذهب خالد سليم لمقابلتها في الصباح، حيث تخبره بوضوح أنها تعترض على استمرار زواجه من ليل، وتطالبه بتطليقها، وتهدده بأنها ستقلب الأمور رأسًا على عقب. 

وبينما يهم خالد سليم بالتحرك من أمام منزلها، يتذكر كلامها، فيتراجع للحاق بها في اللحظة التي تكون فيها على تتحدث مع ليل عبر الهاتف، لكنه يغلق الخط قبل أن تعرفها على نفسها وتخبرها بزيجتهما.

ويجتمع يوسف مع والدته جوجو ووالده، حيث يتفقون جميعًا على ضرورة إجهاض ليل حتى لا تتأثر علاقة يوسف بـ رقية العسكري، إذ أن الشركة بحاجة إلى الدعم من شركتها، مما يستلزم الحفاظ على العلاقة بينهما.

في سياق آخر، تستعد أسرة أبو العزم للحدث الكبير المرتبط بالشركة، حيث تتجهز ليل وشقيقتها لحضور الحفل، وكذلك نهى التي كانت في البداية ترفض الحضور، إلا أن فارس أقنعها بضرورة الذهاب. 

  يبدأ الحدث بحضور فارس برفقة إنجي كيوان على المسرح، مما يثير غيرة زوجته نهى (ندى موسى)، كما تظهر علامات الغيرة أيضًا على شقيقة ليل. 

 وفي أثناء الحفل، يظهر شخص غامض يريد الحديث عن يوسف وفارس أمام الجميع، مما يثير التوتر ويضيف عنصر التشويق للأحداث.

 

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

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مسلسلات رمضان 2025 منصة واتش ات نيكول سابا ندى موسى وتقابل حبيب مسلسل وتقابل حبيب ياسمين عبد العزيز
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