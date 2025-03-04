الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل حكيم باشا الحلقة الرابعة، مصطفى شعبان يحاول قتل دينا فؤاد ويلجأ لـ DNA

حكيم باشا، فيتو
حكيم باشا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حكيم باشا حول محاولة نقل غزل إلى الوحدة الصحية، ورفض حكيم نقلها خارج القرية، ويخبره خاطر بأنها مصابة بحمى النفاس ومع ذلك أمر حكيم ببقائها وتلقي العلاج في القرية.

وواجهها حكيم أنه لا ينجب وسألها كيف أنجبت منه، وحاول أن يقتلها ولكن ينقذها خاطر في اللحظة الأخيرة.

وتحرص الخالة عظيمة على مساعدة غزل وحمل ابنها، أما برنسة فتشعر بالصدمة من حضور غزل بابنها، وتخبر زوجات حكيم بالأمر فتصور ثائرتهم، حتى أن صفا تعلن رغبتها في ترك القصو.

وحاول خاطر تهدئة حكيم وقال له إنه علميا لا ينجب ولكن الله قادر على كل شيء، وقرر حكيم  إجراء تحليل DNA، وعندما سأل الدكتور عن النتيجة قال له كلمة "للأسف" وانتهت الحلقة على ذلك لتثير هذه الإجابة الكثير من التكهنات التشويقية.  

وعلى هامش الحلقة تدخل قسمك في نوبة حزن بالغة بسبب وفاة ابنها، ويحرص سليم على دفن ابنه، بينما يرفض غراب تلقي العزاء في ابنه وعبر لحكيم أنه بصدد أخذ ثأر ابنه. 

تفاصيل مسلسل حكيم باشا الحلقة الثالثة 

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حكيم باشا الكشف عن تفاصيل جديدة عن محاولة قتل حكيم (مصطفى شعبان)، فأثناء رجوعه إلى البلد لحضور سبوع نوح الصغير، يعترض طريقه مجموعة من الإرهابيين ويفجرون قنبلة أمام سيارته، ولكن حكيم نجى بعد أن قام بإطلاق الرصاص هو وبحر (محمد نجاتي) على من يحاولون التخلص منه وتعهد بالقضاء عليهم.

وكان حكيم نجم حفل سبوع "نوح" وذلك برقصه بالحصان، وسط حضور العائلة وكبار عائلات البلد، ثم بارز حكيم بالعصا أمام شبل (أحمد عبد الله محمود)، ونجح حكيم في الانتصار في الأخير.

وخلال أحداث الحلقة يتوفى الطفل نوح ابن قسمة وسليم، بعد أن حملته جدته جلالة (سلوى خطاب) وأصابته بالعين وحسدته، وانتهت الحلقة بوصول غزل (دينا فؤاد) إلى مكان تواجد حكيم وأعطته ابنه الذي أنجبته منه ثم وقعت على الأرض، وسط صدمة حكيم.  

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا 

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.  

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية. 

 

أبطال مسلسل حكيم باشا 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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