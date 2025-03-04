حظ الرصيف الأسود، محمد رمضان يمنح عامل نظافة 100 ألف جنيه (فيديو)

لعب قدر الرصيف الأسود في منطقة وسط البلد، دوره السعيد مع أحد عمال النظافة، بعد مقابلته الفنان محمد رمضان ببرنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc".

هدية الرصيف الأسود من محمد رمضان

وأشار محمد رمضان قبل لقاء عامل النظافة، أنه سيهدي إلي أول شخص يجده واقفا على الرصيف الأسود بمنطقة وسط البلد مبلغ 100 ألف جنيه.

صدفة عامل النظافة مع محمد رمضان

وبالصدفة وجد محمد رمضان نفسه مع عامل النظافة، "شقة فول" ليطلب منه تناولها معه، قائلا:"أنا قلت أول واحد يقف على الرصيف الأسود هيكسب 100 ألف جنيه، وأنت يا وليد كسبت المبلغ".

وسأل محمد رمضان، الفائز بالجائزة: من هو نمبر وان؟ ليخبره بأنه محمد رمضان، ليرفض الفنان ذلك ويؤكد لـ وليد بأنه هو من يستحق لقب نمبر وان.



برنامج مدفع رمضان

ويقدم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم.

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

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