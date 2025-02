أخبار الفن اليوم: أحمد العوضي يكشف تفاصيل مسلسل "فهد البطل".. انتهاء تصوير "كامل العدد 3".. ووفاة شقيق طارق الشناوي

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت 22 فبراير الجاري، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي كان أبرزها:

قال الفنان أحمد العوضي إن مسلسل "فهد البطل" جاء بعد تفكير طويل مع السيناريست محمود حمدان، ولم يكن الهدف مجرد تكرار النجاح، بل تقديم عمل أقوى من مسلسل حق عرب، مؤكدًا أنه بذل مجهود كبير في التحضير، وأنه وفريق العمل ناقشوا الفكرة منذ ثاني أيام عيد الفطر الماضي.

وأضاف الفنان أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني ومها الصغير أن العمل مع الأصدقاء يمنحه راحة كبيرة، مؤكدًا أن علاقته القوية بالسيناريست محمود حمدان مؤلف العمل سهلت عليهما تجاوز العديد من التحديات أثناء العمل. متحدثا عن التدريبات المكثفة التي خضع لها فيما يتعلق بركوب الخيل، نظرًا لأن المسلسل يتناول جانب من حياة "الصعايدة".

انتهت أسرة مسلسل الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد من تصوير جميع مشاهده، وجمعت المشاهد الأخيرة كل من دينا الشربيني وشريف سلامة.

وبدأت وحدة المونتاج المسئولة عن العمل في مونتاج الحلقات الأولى من العمل كى يتم تسليمها للقنوات العارضة.

طرحت شبكة قنوات HBO، أول بوستر دعائي رسمي، للموسم الثاني من مسلسلها المنتظر The Last of Us.

وظهر في بوستر الموسم الثاني لمسلسل The Last of Us، بطل العمل الممثل بيدرو باسكال، وحيدا وهو يحمل سلاحا ناريا.

أكد الفنان طارق لطفي أنه ما زال يواصل تصوير أحداث دوره في مسلسل العتاولة 2، مع الفنان احمد السقا، ويتبقى لهم فترة قصيرة علي الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل.

وقال في تصريحات لـ “فيتو” إن الجزء الثاني من العمل سوف يحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

يشهد الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025 حضورًا لافتًا لأبناء الفنانين، حيث يواصلون مسيرة آبائهم في عالم الفن ويشاركون في عدد من الأعمال المميزة.

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة شقيقه حسين الشناوي.

وكتب طارق الشناوي قائلا: “توفى قبل قليل شقيقي وصديقي حسين الشناوي بعد رحلة كفاح مع المرض خاضها شقيقي القريب إلى قلبي ببسالة مقاتل شجاع فهو ينتمي إلى رجال القوات المسلحة المصرية البواسل”.

وتابع: “العزاء غدا من الساعة السادسة حتي التاسعة بجامع صلاح الدين بالمنيل بجوار كوبري الجامعةً لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

انتهت أسرة مسلسل “صفحة بيضاء” من تصوير جميع مشاهد العمل وتم تصويرها بين ديكورات العمل بالسادس من أكتوبر.

وتم عرض العمل وحصل علي نسبة مشاهدة عالية، واشادات الجمهور، وخاصة شخصية حنان مطاوع بطلة العمل.

ولعبت حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.

كشف النجم أكرم حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” عن فيديو من كواليس تسجيل أغنية “زامباهولا” من مسلسله الجديد “الكابتن” والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكشفت كواليس تسجيل الأغنية الدعائية لمسلسل الكابتن والتي تجمع أكرم حسني مع شارموفرز حالة من المرح والسعادة.

وتحمل الأغنية اسم "زامباهولا"، والتى من المقرر طرحها رسميًا يوم الاثنين المقبل 24 فبراير الجاري عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.

أعلن الفنان يوسف الخال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور “انستجرام” عن وفاة والدته “مها بيراقدار”.

وكتب يوسف الخال قائلا: “رقدت على رجاء القيامة المجيدة مزودة بالأسرار المقدسة السبت ٢٢ شباط ٢٠٢٥ المأسوف عليها المرحومة الشاعرة الرسامة مها بيراقدار”.

وتابع: “العزاء يوم الأحد ٢٣ فبراير الجاري من الساعة ٢ بعد الظهر حتى الساعة ٦ مساءا ويوم الدفن يوم الاثنين ٢٢ فبراير الجاري ١١ قبل الظهر حتى ٦ مساء فى صالون الكنيسة”.

يشارك مسلسل “80 باكو” بطولة هدى المفتي وانتصار، في موسم دراما رمضان المقبل، حيث من المقرر أن يعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

ومسلسل 80 باكو هو عمل درامي “لايت كوميدي” وينتمي للمسلسلات القصيرة، حيث أنه سيتكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول "بوسي" مصففة شعر موهوبة تعجز عن تأمين 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، فتقرر "لولا" صاحبة الصالون، ترقيتها إلى مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، فتنفتح بوسي على عالم آخر يغير نظرتها للحياة ونفسها وأحلامها.

