مسلسلات رمضان 2025، طارق لطفي: مفاجآت للجمهور في العتاولة 2 وأتابع تصوير مشاهدي

أكد الفنان طارق لطفي أنه ما زال يواصل تصوير أحداث دوره في مسلسل العتاولة 2، مع الفنان احمد السقا، ويتبقى لهم فترة قصيرة علي الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل.

وقال في تصريحات لـ “فيتو” إن الجزء الثاني من العمل سوف يحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

وكانت قناة MBC مصر، قد كشفت عن البوستر الرسمي لمسلسل العتاولة 2 الذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي، وذلك لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2025 بعد نجاح الجزء الأول.

مسلسل العتاولة 2 في رمضان 2025

وظهر في البوستر كل من الفنان أحمد السقا وطارق لطفي ومصطفي أبو سريع والفنانة زينة وفيفي عبده بالإضافة إلي نسرين أمين وباسم سمرة.

وكان المخرج أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، واستغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الاتحاد السكندري.

العتاولة 2" تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفيفي عبده ونسرين أمين كما يشارك به أيضا أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، زينب العبد، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.

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