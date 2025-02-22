مسلسلات رمضان 2025، الانتهاء من تصوير "كامل العدد 3" وبدء عملية المونتاج

انتهت أسرة مسلسل الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد من تصوير جميع مشاهده، وجمعت المشاهد الأخيرة كل من دينا الشربيني وشريف سلامة.

وبدأت وحدة المونتاج المسئولة عن العمل في مونتاج الحلقات الأولى من العمل كى يتم تسليمها للقنوات العارضة.

مسلسل كامل العدد 3

مسلسل "كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة.

"كامل العدد 3" من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ويبدأن رحلة جديدة مع أطفالهما.

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