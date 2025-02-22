السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تجمع أكرم حسني وشارموفرز، كواليس تسجيل الأغنية الدعائية لمسلسل الكابتن

كواليس تسجيل أغنية
كواليس تسجيل أغنية مسلسل الكابتن، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، كشف النجم أكرم حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” عن فيديو من كواليس تسجيل أغنية “زامباهولا” من مسلسله الجديد “الكابتن” والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

أغنية مسلسل الكابتن

وكشفت كواليس تسجيل الأغنية الدعائية لمسلسل الكابتن والتي تجمع أكرم حسني مع شارموفرز حالة من المرح والسعادة.

وتحمل الأغنية اسم "زامباهولا"، والتى من المقرر طرحها رسميًا يوم الاثنين المقبل 24 فبراير الجاري عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.

 


 

قصة مسلسل الكابتن 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

أبطال مسلسل الكابتن

العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وغيرهم.

 

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