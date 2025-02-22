ابن الوز عوام، أبناء النجوم يتألقون في دراما رمضان 2025

يشهد الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025 حضورًا لافتًا لأبناء الفنانين، حيث يواصلون مسيرة آبائهم في عالم الفن ويشاركون في عدد من الأعمال المميزة.

ومن أبرز أبناء الفنانين المشاركين في دراما رمضان ٢٠٢٥:

الفنان الشاب محمود ياسين جونيور

وهو حفيد الفنان الراحل محمود ياسين ونجل المؤلف عمرو محمود ياسين، ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب إلى جانب النجوم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، والمسلسل من تأليف والده عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

الفنانة الشابة أميرة أديب

وأميرة أديب هي ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، وتشارك في مسلسل عايشة الدور مع النجمة دنيا سمير غانم، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

الفنانة مريم الجندي

وهي ابنة الفنان الراحل محمود الجندي وشقيقة المخرج أحمد الجندي، وتظهر مريم في مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك ومحمود حميدة، ومن إخراج شادي عبد السلام، كما تظهر كذلك في مسلسل العتاولة ٢.

الفنان الشاب يوسف عمر

وهو نجل الفنانة لبنى ونس، يشارك في مسلسل شباب امرأة المستوحى من الفيلم الشهير، بطولة غادة عبد الرازق وإخراج أحمد حسن.

الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر

وهي ابنة الفنان أحمد زاهر، وتشارك مع والدها في مسلسل سيد الناس وهو عمل من بطولة عمرو سعد وإلهام شاهين، ومن إخراج محمد سامي.

الفنان الشاب ياسين أحمد السقا

يشارك نجل الفنان أحمد السقا في موسم رمضان الدرامي، حيث يخوض تجربته التمثيلية الثانية من خلال المشاركة في مسلسل سيد الناس.

الفنان الشاب عمر محمد رياض

ويشارك ابن الفنان محمد رياض في الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر، وذلك بمشاركة والده الفنان محمد رياض والفنانة سوسن بدر، والعمل من إخراج حسني صالح.

الفنانة الشابة مريم أشرف زكي

وتشارك ابنة الفنان أشرف زكي والفنانة روجينا في مسلسل قلع الحجر 2 مع مجموعة من النجوم في مقدمتهم الفنان محمد رياض.

الفنانة عزة مجاهد

وهي ابنة الفنانة فيفي عبده، وتشارك عزة مجاهد في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة إلى جانب نخبة من النجوم في مقدمتهم والدتها فيفي عبده.

الفنان يوسف وائل نور

يشارك يوسف وائل نور ابن الفنان الراحل وائل نور في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل الحلانجي وهو من بطولة الفنان محمد رجب.

الفنانة الشابة لمى كتكت

تشارك الفنانة لمى كتمت ابنة الفنانة أمل رزق في مسلسل العتاولة ٢ إلى جانب كتيبة من النجوم في مقدمتهم أحمد السقا وطارق لطفي.

ميران بعد الوارث

وتشارك ميران ابنة الفنان أحمد عبد الوارث في رمضان المقبل في مسلسل أثينا إلى جانب الفنانة ريهام حجاج.

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