أسرة "صفحة بيضاء" تنتهي من تصوير جميع مشاهد المسلسل

انتهت أسرة مسلسل “صفحة بيضاء” من تصوير جميع مشاهد العمل وتم تصويرها بين ديكورات العمل بالسادس من أكتوبر.

وتم عرض العمل وحصل علي نسبة مشاهدة عالية، واشادات الجمهور، وخاصة شخصية حنان مطاوع بطلة العمل.



ولعبت حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.

مسلسل صفحة بيضاء

ومسلسل صفحة بيضاء تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

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