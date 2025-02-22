السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة شقيق الناقد طارق الشناوي وهذا موعد ومكان العزاء

الناقد طارق الشناوي،
الناقد طارق الشناوي، فيتو

 أعلن الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة شقيقه حسين الشناوي. 

 

وفاة شقيق طارق الشناوي 

وكتب طارق الشناوي قائلا: “توفى قبل قليل شقيقي وصديقي حسين الشناوي بعد رحلة كفاح مع المرض خاضها شقيقي القريب إلى قلبي ببسالة مقاتل شجاع فهو ينتمي إلى رجال القوات المسلحة المصرية البواسل”. 

وتابع: “العزاء غدا من الساعة السادسة حتي  التاسعة بجامع صلاح الدين  بالمنيل بجوار كوبري الجامعةً لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة شقيق طارق الشناوي شقيق طارق الشناوي الناقد الفني طارق الشناوي حسين الشناوي طارق الشناوي

الأكثر قراءة

تشكيل الزمالك أمام الأهلي، زيزو يقود الهجوم وصلاح مصدق أساسي

بعد إنكاره لقاء وزير الخزانة الأمريكي وزيلينسكي، مستشار باليونسيف يكشف مرضا يصيب ترامب

رسالة مرتضى منصور لـ محمود الخطيب قبل القمة 129(فيديو)

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

مفأجات في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالقمة، وجراديشار يقود الهجوم

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على آرسنال بهدف في الشوط الأول

تغريم الإعلامي إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

قبل ساعتين من مباراة القمة، مدرجات الأهلي تمتلئ بالجماهير (صور)

منوعات

المزيد

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين لفظي الصوم والصيام؟، دار الإفتاء تجيب

من الأولى بالإمامة في صلاة التراويح الأجمل صوتا أم الأجود قراءة

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية