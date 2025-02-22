السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

وفاة والدة الفنان يوسف الخال

يوسف الخال وشقيقته
يوسف الخال وشقيقته رفقة والدته الراحلة، فيتو

 أعلن الفنان يوسف الخال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور “انستجرام” عن وفاة والدته “مها بيراقدار”.

 

وفاة والدة يوسف الخال 

 وكتب يوسف الخال قائلا: “رقدت على رجاء القيامة المجيدة مزودة بالأسرار المقدسة السبت ٢٢ شباط ٢٠٢٥ المأسوف عليها المرحومة الشاعرة الرسامة مها بيراقدار”.

وتابع: “العزاء يوم الأحد ٢٣ فبراير الجاري من الساعة ٢ بعد الظهر حتى الساعة ٦ مساءا ويوم الدفن يوم الاثنين ٢٢ فبراير الجاري ١١ قبل الظهر حتى ٦ مساء فى صالون الكنيسة”.

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وفاة والدة يوسف الخال يوسف الخال انستجرام والدة يوسف الخال

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