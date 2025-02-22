وفاة والدة الفنان يوسف الخال

أعلن الفنان يوسف الخال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور “انستجرام” عن وفاة والدته “مها بيراقدار”.

وفاة والدة يوسف الخال

وكتب يوسف الخال قائلا: “رقدت على رجاء القيامة المجيدة مزودة بالأسرار المقدسة السبت ٢٢ شباط ٢٠٢٥ المأسوف عليها المرحومة الشاعرة الرسامة مها بيراقدار”.

وتابع: “العزاء يوم الأحد ٢٣ فبراير الجاري من الساعة ٢ بعد الظهر حتى الساعة ٦ مساءا ويوم الدفن يوم الاثنين ٢٢ فبراير الجاري ١١ قبل الظهر حتى ٦ مساء فى صالون الكنيسة”.

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