الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

طارق الشناوي ناعيًا بشير الديك: حفر اسمه بإبداع على خريطة السينما العربية

بشير الديك، فيتو
بشير الديك، فيتو

نعى الناقد الفني طارق الشناوي السيناريست الراحل بشير الديك  الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض. 

طارق الشناوي ينعي بشير الديك 

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً: “بشير الديك وداعًا.. من القلائل الذين حفروا أسمائهم بعمق وإبداع على خريطة السينما العربية.. تعامل مع فن كتابة السيناريو برهافة وكأنه راقص باليه لا يمشي على الأرض بقدر ما يطير في السحاب”.

وتابع: “لا يمكن لأي باحث سينمائي سوى أن يتوقف أمام هذا العملاق الذي قدم مع رفيقيه محمد خان وعاطف الطيب  السينما الساحرة.. وداعًا لسواق الأتوبيس والحريف وموعد على العشاء وضد الحكومة والنمر الأسود”. 

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السيناريست الراحل بشير الديك الناقد الفني طارق الشناوي طارق الشناوي بشير الديك
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