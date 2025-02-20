أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يهدد بفسخ التعاقد مع شركة الـVAR.. طاقم حكام نرويجي لإدارة لقاء القمة.. الأهلي يصطدم بالهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.. والزمالك يواجه ستيلينبوش بالكونفدرالية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

منتخب المحليين، كشف اتحاد الكرة عن موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره الجنوب أفريقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الجاري الساعة الرابعة عصرًا على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

أعلن اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم نرويجي بناء على توصية وترشيح من ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالاتحاد الدولى لكرة القدم وروبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبى، لإدارة مباراة القمة بين الزمالك مع نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يلتقي نادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025.

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025.

أسفرت قرعة الكونفدرالية الإفريقية عن صدام مصري محتمل في الدور النصف نهائي.

من المقرر أن يواجه الفائز من سيمبا التنزاني والمصري البورسعيدي الفريق الفائز من الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي.

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة الكونفدرالية موسم 2024-2025.

يلتقي النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

هدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، بفسخ التعاقد فورا مع الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الكرة المصرية، بعد تهديد الاتحاد بعدم التواجد في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمحدد له يوم السبت المقبل.



وهددت الشركة بعدم التواجد في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بحجة طلب صرف كامل مستحقاتها المتراكمة منذ المجالس السابقة للجبلاية، على الرغم من صرف المجلس 8 ملايين جنيه مؤخرا لصالح الشركة.

أعلن اتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات بطولة كأس مصر للموسم الحالي من البطولة 2024\2025.

وكان من المقرر أن تقام مباريات دور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر خلال يومي الحادي عشر والثاني عشر من مارس المقبل قبل أن يتم تأجيلها بسبب مواعيد مباريات البطولات الإفريقية.

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه على فيسبوك، حصول قنوات MBC على حقوق بث مباريات الهلال السعودي ومباراة نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية 2025 المقر أن يقام في الولايات المتحدة الامريكية.

وسبق وأعلنت قناة MBC في مصر، إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

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