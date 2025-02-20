الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طاقم حكام نرويجي لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

 أعلن اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم نرويجي بناء على توصية وترشيح من ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالاتحاد الدولى لكرة القدم وروبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبى، لإدارة مباراة القمة بين  الزمالك مع نظيره الأهلي  يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تم اختيار طاقم حكام من النرويج لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، وهم:-

REF Espen Eskas- 
AR1 Jan Erik Engan -
AR2 Isaak Bashevkin - 
4th Usman Aslam - 
VAR  Tom Harald Hagen - 
AVAR  Kristoffer Hagenes -

وتترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين  الزمالك مع نظيره الأهلي  يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتقرر فتح أبواب الاستاد في الثانية ظهر السبت وتستمر حتى اكتمال السعة المقررة بحضور 15 ألف لكل فريق.

 

وابتعد اتحاد الكرة عن مخاطبة حكام من أمريكا الجنوبية بسبب انشغالهم بمعسكر حكام النخبة والخاص بكأس العالم، بتوصية من أوسكار رزوير رئيس لجنة الحكام الجديد.


 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم الاهلي و الزمالك الأهلي طاقم حكام نرويجى

مواد متعلقة

أول مهمة لمنتخب المحليين، موعد مباراتي الفراعنة ضد جنوب إفريقيا بتصفيات كأس الأمم

منتخب الشباب يلتقي لافيينا وحرس الحدود وديا استعدادا لأمم أفريقيا

اتحاد الكرة يهاجم الشركة المسؤولة عن تقنية الفار بالدوري

كم تكلفة طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

آخر تطورات حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منتخب السيدات يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة رواندا بتصفيات أمم أفريقيا

ظهور محمد شريف، موعد مباراة الخليج والفيحاء بالدوري السعودي

تعرف على جاهزية أشرف بن شرقي لمواجهة الزمالك في قمة السبت

الأكثر قراءة

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

خبير اقتصادي يتوقع خفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم ويكشف السر

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي

بث مباشر، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

منوعات

المزيد

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 20-2-2025 بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 20-2-2025

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 20 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

منهم محامٍ ومدرس.. مهن سفاحي القرن الـ 21 وأساليب قتل ضحاياهم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟، المفتي السابق يحسم الجدل

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بمال يأتي خلال أيام

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية