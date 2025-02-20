أول مهمة لمنتخب المحليين، موعد مباراتي الفراعنة ضد جنوب إفريقيا بتصفيات كأس الأمم

منتخب المحليين، كشف اتحاد الكرة عن موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره الجنوب أفريقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الجاري الساعة الرابعة عصرًا على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تكليف وائل رياض مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للمحليين.

جدير بالذكر أن مجلس الجبلاية كان ينوي الدفع بمنتخب الشباب في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين، قبل أن يتراجع ويقرر تكليف وائل رياض بتشكيل منتخب جديد للمحليين، حتى يتفرغ منتخب الشباب مواليد 2005 لماراثوان أمم إفريقيا للشباب بكوت ديفوار أواخر أبريل المقبل.

وجاء اختيار وائل رياض، نظرا لعدم وجود أي ارتباطات رسمية لمنتخب 2007 الذي يتولى تدريبه قبل العام المقبل.

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