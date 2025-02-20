الأهلي يلتقي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلتقي النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

ويقيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وشهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا تأهل 6 أندية عربية، هي الأهلي وبيراميدز، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الترجي التونسي، والجيش الملكي المغربي، إضافة إلى ناديي ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا.

بطولة كأس الكونفدرالية

أما على صعيد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فقد نجح الزمالك والمصري في التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث تصدر الزمالك مجموعته بينما حل المصري في المركز الثاني.

وسيواجه الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية، أحد الفرق التالية شباب قسنطينة الجزائري، ستيلينبوش الجنوب إفريقي، أو أسيك ميموزا الإيفواري.

في المقابل، سيواجه المصري، وصيف مجموعته، أحد الأندية القوية مثل اتحاد العاصمة الجزائري، نهضة بركان المغربي، أو سيمبا التنزاني.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.

وحدد كاف مواعيد مباريات دور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستُقام مباريات الذهاب في دوري أبطال إفريقيا أيام 1 و2 و8 و9 أبريل 2025، بينما تُلعب مباريات الذهاب في كأس الكونفدرالية يومي 2 و9 أبريل 2025 أما مباريات الإياب، فمن المقرر أن تُقام بعد أسبوع من مواجهات الذهاب.

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