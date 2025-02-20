الخميس 20 فبراير 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يهدد بفسخ التعاقد مع شركة الـVAR بسبب المخالفات والابتزاز المالي

تقنية الفار، فيتو
تقنية الفار، فيتو

هدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة  هاني أبوريدة، بفسخ التعاقد فورا مع الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الكرة المصرية، بعد تهديد الاتحاد بعدم التواجد في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمحدد له يوم السبت المقبل.

وهددت الشركة بعدم التواجد في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بحجة طلب صرف كامل مستحقاتها المتراكمة منذ المجالس السابقة للجبلاية، على الرغم من صرف المجلس 8 ملايين جنيه مؤخرا لصالح الشركة.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الشركة بدأت في تهديد اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية وهددت بعدم التواجد في أكثر من مباراة بالدوري، بسبب تراكم المستحقات المتأخرة في المجالس السابقة، وفورا تحرك هاني أبوريدة منذ رئاسة الاتحاد وصرف 8 ملايين جنيه من إجمالي المستحقات، ورغم ذلك واصلت الشركة ابتزاز الاتحاد، وهددت بعدم التواجد في مباراة القمة والتي تجمع بين القطبين الأهلي والزمالك.

ويدرس اتحاد الكرة فسخ التعاقد وتسييل خطاب الضمان مع الشركة في ظل المخالفات الضخمة التي ترتكبها الشركة وعدم الالتزام ببنود التعاقد وتطوير أجهزة الفار واعتماد أحدث التقنيات، وبرغم هذه المخالفات إلا أن الاتحاد السابق لم يتخذ خطوة فسخ التعاقد، ولكن الاتحاد الحالي مع استمرار المخالفات.

واستقر اتحاد الكرة على اتخاذ الإجراءات القانونية وتسييل خطاب الضمان، ومخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لمنع التعامل مع الشركة فورا.

ودخل الاتحاد في مفاوضات مع الشركة المسئولة عن الفار في الدوري السعودي، وكذلك المشغلة للتقنية في بطولة كأس العالم، للتواجد في الكرة المصرية، خاصة وأن الشركة الحالية تطلب أموالا رغم عدم تنفيذ بنود التعاقد ومهما كان مستوى الخدمة المقدمة، والفار بشكله الحالي لا يلبي طموحات مجلس الإدارة وبما يتناسب مع المواصفات العالمية المطلوبة.

 

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