بسبب البطولات الأفريقية، تعديل مباريات كأس مصر

أعلن اتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات بطولة كأس مصر للموسم الحالي من البطولة 2024\2025.

وكان من المقرر أن تقام مباريات دور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر خلال يومي الحادي عشر والثاني عشر من مارس المقبل قبل أن يتم تأجيلها بسبب مواعيد مباريات البطولات الإفريقية.

مواعيد مباريات كأس مصر الجديدة

ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة المصري، فإن مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر يوم الجمعة السابع من مارس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

بينما تقام مباراة بيراميدز أمام نظيره المقاولون العرب في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 يوم السبت 8 مارس على ملعب الدفاع الجوي.

ويخوض نادي غزل المحلة مباراة دور الـ16 مع نادي فاركو يوم السبت 8 مارس، بينما يلعب البنك الأهلي مع المصري في دور الـ16 يوم الجمعة 7 مارس.

الجمعة 14 مارس 2025: الفائز من مباراة الزمالك ومودرن سبورت يواجه نادي سموحة على ملعب ستاد القاهرة في تمام الساعة 9:30 مساءً.

الجمعة 14 مارس 2025: سيراميكا كليوباترا ضد الجونة على ملعب ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة 9:30 مساءً.

السبت 15 مارس 2025: الفائز من مباراة بيراميدز والمقاولون يواجه نادي إنبي على ملعب الفائز من المواجهة الأولى في تمام الساعة 9:30 مساءً.

السبت 15 مارس 2025: الفائز من مباراة غزل المحلة وفاركو يواجه الفائز من مباراة البنك الأهلي والمصري على ملعب الفائز من المواجهة الأولى في تمام الساعة 9:30 مساءً.

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