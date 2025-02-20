بعد الأهلي، MBC تحصل على حقوق مباريات الهلال ونصف ونهائي مونديال الأندية

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه على فيسبوك، حصول قنوات MBC على حقوق بث مباريات الهلال السعودي ومباراة نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية 2025 المقر أن يقام في الولايات المتحدة الامريكية.

وسبق وأعلنت قناة MBC في مصر، إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه: "على مدار الساعات الماضية وفي إطار سعي موسم الرياض لتقديم أفضل خدمة للمشاهد العربي وبعد التواصل مع مكتب معالي المستشار تركي ال الشيخ.. تقرر الآتي:

أولا: بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية (حصريا) في الشرق الأوسط على شاشة mbc masr.

ثانيا: بث مباريات فرق مجموعة الاهلي بالكامل في البطولة.. بورتو وانتر ميامي وبالميراس.. علشان عزيزي المشاهد تتابع منافسين الأهلي وتعرف عنهم كل حاجة.. دي تفصيلة مينفعش تفوتنا.

ثالثا: بث مباريات فريق الهلال السعودي في كأس العالم للأندية باستوديو تحليلي سعودي متميز.

رابعا: بث مباريات الدور قبل النهائي. خامسا: بث المباراة النهائية. سادسا: نحن الآن في مرحلة التفاوض على حزمة من مباريات دور الـ١٦ من بطولة كأس العالم للأندية".

بيان منصة دازن حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

وحسمت منصة "دازن" الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، الجدل، حول حقوق إذاعة مباريات الأهلي المصري في البطولة.

وأعلنت المنصة العالمية في بيان رسمي، الشراكة مع موسم الرياض وقناة MBC، بشأن حقوق بث البطولة.

وأكدت أن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ستذاع حصريا عبر قناة MBC في مصر.

جاء هذا البيان بعد إعلان "الشركة المتحدة للرياضة"، حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

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