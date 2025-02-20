الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد الأهلي، MBC تحصل على حقوق مباريات الهلال ونصف ونهائي مونديال الأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه على فيسبوك، حصول قنوات MBC على حقوق بث مباريات الهلال السعودي ومباراة نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية 2025 المقر أن يقام في الولايات المتحدة الامريكية. 

وسبق وأعلنت قناة MBC في مصر، إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية. 

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه: "على مدار الساعات الماضية وفي إطار سعي موسم الرياض لتقديم أفضل خدمة للمشاهد العربي وبعد التواصل مع مكتب معالي المستشار تركي ال الشيخ.. تقرر الآتي:
أولا: بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية (حصريا) في الشرق الأوسط على شاشة mbc masr.
ثانيا: بث مباريات فرق مجموعة الاهلي بالكامل في البطولة.. بورتو وانتر ميامي وبالميراس.. علشان عزيزي المشاهد تتابع منافسين الأهلي وتعرف عنهم كل حاجة.. دي تفصيلة مينفعش تفوتنا.
ثالثا: بث مباريات فريق الهلال السعودي في كأس العالم للأندية باستوديو تحليلي سعودي متميز.
رابعا: بث مباريات الدور قبل النهائي. خامسا: بث المباراة النهائية. سادسا: نحن الآن في مرحلة التفاوض على حزمة من مباريات دور الـ١٦ من بطولة كأس العالم للأندية".

بيان منصة دازن حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 

وحسمت منصة "دازن" الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، الجدل، حول حقوق إذاعة مباريات الأهلي المصري في البطولة.

وأعلنت المنصة العالمية في بيان رسمي، الشراكة مع موسم الرياض وقناة MBC، بشأن حقوق بث البطولة.

وأكدت أن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ستذاع حصريا عبر قناة MBC في مصر.

جاء هذا البيان بعد إعلان "الشركة المتحدة للرياضة"، حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم فايق قنوات MBC الولابات المتحدة الامريكية كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة (صور)

منصة دازن تحسم الجدل رسميا حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

شعبة الذهب: 5000 جنيه سعر الجرام عيار 21 في 2025

حقيقة قرار الزمالك بالإطاحة بعبد الواحد السيد قبل القمة

أول تعليق من كتائب القسام على انفجار تل أبيب

أمطار تضرب عدة محافظات غدا الجمعة

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

بعد انفجار 3 حافلات بتل أبيب، إيقاف حركة القطار الخفيف بمنطقة بات يام بشكل كامل

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

منوعات

المزيد

القبض على لص يسرق ملابس النساء من أحد المساجد بتركيا

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خدمات جديدة تقدمها السكك الحديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟ الأزهر يرد

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

ما هي حقيقة أمية الصحابة؟ داعية إسلامي يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية