الخميس 20 فبراير 2025
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رياضة

صدام محتمل بين الزمالك والمصري في نصف نهائي الكونفدرالية

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري

أسفرت قرعة الكونفدرالية الإفريقية عن صدام مصري محتمل في الدور النصف نهائي.

 من المقرر أن يواجه الفائز من سيمبا التنزاني والمصري البورسعيدي الفريق الفائز من الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي. 

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025.

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025.


وكان  الزمالك والمصري قد نجحا في التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث تصدر الزمالك مجموعته بينما حل المصري في المركز الثاني.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية 

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.
وحدد كاف مواعيد مباريات دور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستُقام مباريات الذهاب في دوري أبطال إفريقيا أيام 1 و2 و8 و9 أبريل 2025، بينما تُلعب مباريات الذهاب في كأس الكونفدرالية يومي 2 و9 أبريل 2025 أما مباريات الإياب، فمن المقرر أن تُقام بعد أسبوع من مواجهات الذهاب.

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المصري البورسعيد الزمالك الكونفدرالية الأفريقية

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