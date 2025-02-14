أخبار الحوادث اليوم، التفاصيل الكاملة لفيديو الاعتداء على معلمة أمام مدرسة بالسلام، القبض على سائق وضع أطفال في صندوق سيارة بمدينة نصر، حريق يلتهم محصول 10 أفدنة قصب بسوهاج

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بطلقات نارية إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين، في قرية أبودياب غرب، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.



حريق يلتهم 10 أفدنة من القصب بسوهاج (صور)

شب حريق هائل مساء اليوم الجمعة في 10 أفدنة من محصول القصب السكر بناحية القوصة بالبلابيش بمركز دار السلام سوهاج.





التفاصيل الكاملة لفيديو التعدى على معلمة أمام مدرسة بالسلام

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام إحدى أولياء الأمور بالتعدى على معلمة بالضرب بالقاهرة.

«ضربها وبيتاجر في المخدرات»، تفاصيل استغاثة «سيدة الطالبية» من زوجها

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن استغاثة سيدة لقيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب بالجيزة.



القبض على قائد سيارة وضع أطفال في صندوق السيارة بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بوضع أطفال بالصندوق الخلفى لسيارته بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.



عاطل يمزق جسد صديقه لتعثره في سداد ديونه بعين شمس

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطل لتعديه على صديقه، محدثًا إصابته التى أودت بحياته بمنطقة عين شمس لتعثره فى سداد ديونه.



إصابة شقيقتين بطلقات نارية على يد والدهما عن طريق الخطأ في قنا

أصيبت شقيقتين بطلقات نارية، على يد والدهما عن طريق الخطأ خلال تنظيفه السلاح في قرية فاو قبلي، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.



مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الأمن بالإسكندرية وضبط 4 آخرين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين لجلب كمية من الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة ومصرع عنصرين شديدى الخطورة الإجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالإسكندرية والبحيرة، وضبط 4 آخرين.



مندوب مبيعات يتهم زوجته بممارسة الرذيلة مع عشيقها في الطالبية

اتهم مندوب مبيعات - 50 عامًا - زوجته بممارسة الرذيلة مع رجل آخر داخل غرفة نومهما بشقتهما بدائرة قسم الطالبية.

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية بمناسبة الاحتفال النصف من شعبان

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الدراسات العليا"، ندوة دينية تثقيفية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، حاضر خلالها الداعية مصطفى حسنى، وذلك بحضور عدد من القيادات والضباط والدارسين بالكلية، حيث تناولت الندوة فضائل الليلة المباركة وكذا الاستعداد لشهر رمضان المعظم.



أكاديمية الشرطة تشهد دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 17 دولة

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة " حفل ختام الدورة التدريبية الرابعة للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبى المقرر عقده خلال عامى 2024-2025م، لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمشاركة 42 متدربًا من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 17 دولة أفريقية بالتعاون مع إدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية.



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