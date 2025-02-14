الجمعة 14 فبراير 2025
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حوادث

إصابة شقيقتين بطلقات نارية على يد والدهما عن طريق الخطأ في قنا

اسعاف
اسعاف

أصيبت شقيقتين بطلقات نارية، على يد والدهما عن طريق الخطأ خلال تنظيفه السلاح في قرية فاو قبلي، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بورود بلاغ بإصابة شقيقتين بطلقات نارية داخل منزلهما في قرية فاو التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ر، تبلغ من العمر 14 عامًا، وشقيقتها ر، تبلغ من العمر 8 أعوام، بطلقات نارية على يد والدهما عن طريق الخطأ عندما كان ينظف السلاح في منزله بقرية فاو قبلي، مركز دشنا.

تم نقل الشقيقتين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا محافظة قنا قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة دشنا مركز دشنا

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